Google’dan tepki toplayan hamle: O hesaplar silinecek

Google, kısa bir süre önce bir açıklama yayınlayarak 1 Aralık 2023 tarihine kadar herhangi bir işlemin yapılmadığı hesaplarının tamamen silineceğini duyurdu.

Açıklamada, kullanıcıların bu hesaplara 2 yıl ya da daha uzun bir süre giriş yapmaması ya da herhangi bir e-posta okumaması durumunda bu hesapların silineceğini açıklamıştı. Fakat ABD merkezli teknoloji ve yazılım şirketinin bu kararı kullanıcılarının eleştirilerini duyurdu.

Bu adımın güvenlik gerekçesiyle atıldığını açıklayan Google, bu dönemde masrafları kısma yoluna da giderken, “kullanılmayan e-postaların” silinmesinin arkasında bu nedenin olduğu konuşuluyor.

Fakat kullanılmayan e-posta hesaplarının silinmesi ve bir daha tekrar alınmaması kullanıcılar tarafından çok sert bir şekilde eleştirildi. Birçok kullanıcı, Google’ın gönderdiği uyarı e-postasının kolayca gözden kaçabileceğini ve bu şekilde hesaplarının silinmesinin çok yanlış olduğunu söyledi.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNBC, birçok kullanıcının Google’ın gönderdiği e-postayı gözden kaçırmış olabileceğine vurgu yaptı. Kanada merkezli bir tasarım firmasının CEO’su olan Sabrina Meherally, “Her gün o kadar çok mesaj geliyor ki, Google’ın ‘hesap hareketsizlik politikasını güncelliyoruz’ ifadesini kullandığı bir e-postayı birçok insan gözden kaçırır ve hesabı sonsuza dek silinebilir” dedi.

Birçok kullanıcı farklı amaçlar için farklı hesaplar açtıklarını söylerken, bu hesapların silinmesi durumunda bu hesaplardaki fotoğraf ve dokümanların da silinebileceğini duyurdu. Google, bu yıl yaptığı açıklamada kâr elde etmeye öncelik vereceklerini duyurmuş ve ücretsiz hesap açılınca sunulan depolama alanının bir maliyeti olduğunun altını çizmişti.

Uzmanlar, Google hesaplarını kaybetmek istemeyen kullanıcıların her iki yılda bir hesaplarına giriş yapmaları gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.