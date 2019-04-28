Google'dan Thanos sürprizi!

Popüler arama motoru Google'ın gizli Thanos sürprizi herkesi heyecanlandırdı.

Avengers: Endgame'in vizyona girmesiyle popüler arama motoru Google'ın gizli sürprizi herkesi heyecanlandırdı. Arama motoruna "Thanos" yazdığını zaman klasik olarak sonuçlar karşınıza çıkmakta.

Buna ek olarak ekranın sağ üst tarafında yer alan küçük bilgilendirme kutusunda, Thanos'un ünlü "Sonsuzluk Eldiveni" görseli çıkıyor. Bu eldiveni tıkladığınızda beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşacaksınız. Sonuçların bir kısmı kendiliğinden siliniyor. Arama motorunun eski haline dönmesi için o eldivene tekrar tıklamanız yeterli.

Bildiğiniz gibi Avengers: Infinity War filminde eldiveni kullanan Thanos, evrendeki canlıların yarısını yok etmişti. Google'ın son Easter Egg'i "Marvel Evreninin" bu olayına gönderme yapıyor.