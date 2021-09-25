Google’dan yeni hamle: TikTok ve Instagram ile anlaşmaya çalışıyor

Google, Instagram ve TikTok videolarını arama sonuçlarında göstermek için çalışmalara başladı.

ads ads ads ads
25/09/2021

ads
ads
ads
Google’dan yeni hamle: TikTok ve Instagram ile anlaşmaya çalışıyor

Google’da TikTok veya Instagram Reels’ten video aramak şu anda mümkün değil ancak teknoloji şirketi bu durumu düzeltmek için çalışmalara başladı.

Her iki platform da özellikle Shorts’un piyasaya sürülmesinden bu yana doğrudan Google’ın video platformu YouTube ile rekabet ediyor. Hatta TikTok da  Instagram da yıllardır YouTube videolarının kendilerinden daha üst sıralarda yer alması konusunda endişeli.

Google bu sorunu gidermek için yeni bir güncelleme üzerinde çalışmaya başladı. Şirketlerin anlaşması halinde Tiktok ve Instagram videolarına Google üzerinden arama yaparak da ulaşmak mümkün olacak.

Google, ilk defa video alanındaki rakipleriyle bu özellik için iletişime geçmedi. Teknoloji devi, geçtiğimiz yıl özelliği test etmiş, ancak anlaşma sağlanamadığı için kullanıcılara sunamamıştı.

25/09/2021 15:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Google, TikTok, Instagram
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.