Google'dan yeni yapay zeka aracı: Sizin yerinize toplantıya katılabilecek

Google Meet artık yapay zekanın sizin yerinize toplantıya katılmasını mümkün kılacak.

Şirket, yapay zekayı görüntülü sohbet hizmeti Google Meet'e entegre eden "Duet AI"ı kullanıma sunuyor.

Bu araç bir dizi özelliği de beraberinde getiriyor: Örneğin görüntülü arama yapan kişinin görünümünü, ışıklandırmasını ve sesini otomatik olarak iyileştirebiliyor ve kişilerin de yüzünü algılayabildiği için kullanıcılar, uzaktaki katılımcıları tanımakta zorlanmayacak. Bu araç, ne konuşulduğunu algılayıp gerçek zamanlı çeviri sunarak 18 dilde otomatik altyazı da oluşturacak.

Ancak belki de en dikkat çekicisi, toplantıları izleyip ardından özetlemek için yapay zeka kullanabilen bir sistem olması. Kullanıcıların not alma işini devredebilmesiyle toplantı bittiğinde otomatik hazırlanan bir toplantı özeti katılımcılara gönderiliyor.

Eğer biri toplantıya geç gelirse, söylenen her şeye yetişmesini sağlayacak bir "şimdiye kadarki özet" görebilecek.

Kullanıcılar toplantıya hiç katılmak istemezse de "benim yerime katıl" seçeneğini seçerek kendi adına toplantıya gönderebildiği yapay zeka, herhangi bir mesajı veya girdiyi iletip bittikten sonra bir özet gönderebiliyor.

Toplantılarda yapay zeka kullanımı son haftalarda tartışmalara yol açıyor. Zoom'un kurallarında yapılan yeni bir değişiklik, yapay zeka sistemlerini eğitmek için özel görüşmeleri kullandığına dair korkulara yol açmış ve şirket bunu reddetse de toplantıların gerçekten gizli olup olmadığıyla ilgili endişelere neden olmuştu.

Google, Duet aracını kullanırken "başka hiçbir kullanıcının verilerimizi görmeyeceğini ve Google'ın modellerini eğitmek için iznimizi almadan verilerimizi kullanmadığını" belirtiyor. Google, Duet AI'la tüm etkileşimlerin "kişiye özel" olduğunu ifade ediyor.