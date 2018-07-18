Google'ın başı fena halde dertte: Rekor ceza yolda

Google‘ın Android davasında karar belli olmak üzere. Arama devini rekor bir ceza bekliyor. Konuya yakın kaynaklar ise AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Vestager'in Google'ın CEO'su Sunodar Pichai'yle bu konuda hayati bir telefon görüşmesi yapacağına dikkat çekiyor.

Google‘ın Android davasında karar belli olmak üzere. Arama devini rekor bir ceza bekliyor. Google bir süredir, telefon pazarındaki baskınlığını avantaja dönüştürdüğü gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından araştırılıyor. Politico‘da yer alan habere göre ise Avrupa Komisyonu’nun arama devine geçmişte verdiği 2,4 milyar dolarlık cezayı gölgede bırakacak bir ceza gelebilir. Firmanın Android işletim sistemini suistimal ettiğine ilişkin ilk incelemeler 2016’ya uzanıyor.



AB YETKİLİSİ GOOGLE'IN CEO'SUYLA TELEFONDA GÖRÜŞECEK



Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Android mobil işletim sistemi hakkında verilen ceza konusunda Google CEO'su Sunodar Pichai'ye telefonla bilgi verecek. Telefonla bilgi verme, AB'nin düzenleyici prosedürlerinin parçası.

Bu telefon görüşmesi ile şirketlerin yakındaki bir anti tekel kararı konusunda bilgi veriliyor.



AB Komisyonu ve Google konuya ilişkin açıklama yapmadılar. Kaynaklara göre AB Komisyonu, Google'ye rekor bir ceza ve rekabet karşıtı ticari uygulamalarını durdurma emri verecek