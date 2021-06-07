Google'ın eski başkanı Kıbrıs Pasaportu aldı

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, Kıbrıs'ta ikamet başvurusunda bulunduktan yedi ay sonra Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu aldı.

The İnternational Herald isimli haber sitesinde yer alan habere göre, para karşılığı pasaport verilen Güney Kıbrıs’ta ortaya çıkan Altın Pasaport olayından sonra program kapatıldı. Avrupa Birliği pasaportu için başvuranların isimleri gizli tutuluyor.

İddiaya göre, zengin yabancı yatırımcıların suç faaliyeti veya kara para aklama için uygun şekilde inceleme yapmadığının bildirilmesiyle program durduruldu.

İddiayı ortaya atan bir başka internet sitesi Recode ise Schmidt'in izin ve pasaportu bir programda almak üzere olduğunu ve bunları isteyen herkese etkili bir şekilde sattığını söyledi ancak bağımsız bir panel soruşturması o zamandan beri yarısının şüpheli olduğunu buldu.

Uluslararası seyahatin sınırlandırıldığı veya yasaklandığı COVID-19 pandemisinin yüksekliği sırasında başvurdu, dünya çapında sağlık önlemleri hala yürürlükte olmasına rağmen büyük ölçüde kaldırıldı.

Kıbrıs'ta oturma iznine sahip olmak, insanların en az 2 milyon avro (2.42 milyon dolar) yatırım karşılığında AB pasaportuna sahip olmalarını ve ülke veya mirasla hiçbir bağları olmasa bile yasal ikamet etmelerini sağlıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna çoğunlukla, Kıbrıs bankalarına bir servet yatıran Amerikalılar, Çinliler ve Ruslar başvuruyor.

Pasaport nedeniyle kişisel vergi indirimleri elde edebilebiliyor.

Recode, Virginia'dan Schmidt'in neden Kıbrıs'ta vatandaşlık istediğinin net olmadığını, ancak bunun ticari nedenlerle veya pandemi sırasında finansal bir yedekleme planı olması nedeniyle olabileceğini iddia etti.

Vox sitesi ise, Kıbrıs'taki avantajlı vergi kurallarından da yararlanabileceğini ileri sürerek, pasaporta başvuranların yüzde 90'ının kendi ülkelerindeki endişeler nedeniyle bir yedek plan veya bir sigorta poliçesi olarak Kıbrıs vatandaşlığı istediğini, Schmidt'in koronavirüs veya finansal nedenlerle hamle yapmış olabileceğini savundu.

Vox pasaport almak istenmesinin altında Covid-19 sırasında bir B Planına sahip olmak ve Avrupa'da işleri büyütmek istenmesi yattığına vurgu yaptı.

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07/06/2021 11:12