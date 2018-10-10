Google'ın yeni telefonları resmen tanıtıldı!

Google, 9 Ekim'de gerçekleştirdiği Pixel 3 lansmanında yeni amiral gemilerini tanıttı.

Aylar süren bekleyişin ardından Google yeni amiral gemilerini tanıttı. Bu bekleyiş boyunca ardı arkası kesilmeyen sızıntılardan kalanları bize aktaran Google, lansmanında Pixel 3 ve Pixel 3 XL’den ve özelliklerinden bahsetti.

Pixel 3 ve Pixel 3 XL, geçen seneki modellerden daha büyük bir gövdeye sahip. Pixel 3 XL 6.3 inçlik bir ekranla gelirken Pixel 3 ise 5.5 inçlik bir ekranla geliyor ve 3 XL modeli bir çentiği de bünyesinde barındırıyor.

Teknik olarak iki telefonda ortak olan özellikler ise Snapdragon 845 kullanıyor olmaları, 4GB RAM’e sahip olmaları, Bluetooth 5.0 ile gelmeleri ve ön tarafta bulunan hoparlörlere sahip olmaları.

Google, telefonlarda çift kamera trendine direnerek bir adet 12.2 MP’lik kamera kullanmayı tercih etmiş ve iki adet ön kamera kullanma yolunu seçmiş. Kameraların biri normal bir ön kamera işlevi görürken diğeri ise daha geniş bir görüş açısına sahip ki bu da daha büyük grupların olduğu selfie’lerde büyük bir avantaj sağlıyor.

Google, Pixel 2 ile en iyi akıllı telefon kamerası ünvanını kazanmıştı ve görünüşe göre bu ünvanı kaptırmaya pek de niyetli değil. Yapay zeka geliştirmelerini içerisinde barındıran yeni yazılımı ile Google kameradaki liderliğini elinde tutacak gibi görünüyor.

Bunların yanı sıra, Google’ın yeni telefonlarında kablosuz şarj desteğini görüyoruz. Kablosuz şarj özelliği, Google’ın tamamen cam bir arka panele geçmesi sayesinde yeni cihazlara gelmiş durumda. Pixel Stand adıyla tanıttığı kendi şarj standı ise 79 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak ve opsiyonel bir aparat olacak. Ayrıca telefonlar standda olduklarında bunu algılayabilecek ve özel kullanıcı arayüzüyle Google Assistant’ın sağladığı bilgileri gösterecek. Cihazlar, karakteristik mat ve parlak tonların buluştuğu arka paneliyle karşımıza çıkacak.

Pixel 3’ün 64GB’lık versiyonu 799 dolardan, 3 XL ise 899 dolardan satışa sunulacak. 128GB’lık versiyonunu almak isteyenlerin ekstra 100 dolar ödemeleri gerekecek. İki telefonun da ön siparişi bugün açılacak ve telefonu alanlar YouTube Music servisini 6 ay boyunca ücretsiz kullanabilecek.