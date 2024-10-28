Google'ın yeni yapay zeka aracı Jarvis geliyor

Jarvis, bilgisayar ekranındaki görselleri sürekli olarak yakalayarak, bu görselleri yorumlayıp butonlara tıklama veya metin alanlarına yazı yazma gibi işlemler yapabiliyor.

Proje, yalnızca web tarayıcıları – özellikle Google Chrome – ile çalışmak üzere tasarlandı ve araştırma yapma, alışveriş ve uçak bileti rezervasyonu gibi yaygın işlemlerde kullanıcıya destek sağlamayı hedefliyor.

Google’ın yapay zeka alanındaki çalışmaları hızla genişliyor.

Şirket, Aralık ayında yeni nesil Gemini AI modelini tanıtmayı planlıyor. Gemini Live isimli yapay zeka sohbet botu, bu ay birçok yeni dili desteklemeye başladı ve Meet, Fotoğraflar gibi Google uygulamalarına entegrasyonu sağlandı.

Jarvis haberi, Anthropic’in Claude AI isimli yapay zekâsına bilgisayar becerileri kazandırdığı duyurusundan sadece birkaç gün sonra geldi.

Anthropic’in Claude AI aracı, halka açık beta olarak sunulan yeni güncellemesiyle geniş bir yazılım yelpazesini kullanabilme becerisine sahip oldu.

Google’ın bu yeni yapay zeka projesi, kullanıcıların çevrim içi görevlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmelerine olanak tanıyacak gibi görünüyor.