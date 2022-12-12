Google'ın yerini alacağı söyleniyor: ChatGPT nedir, özellikleri neler?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, karmaşık görevlerdeki uzmanlığı ve kullanım kolaylığı ile uzmanları etkiledi. Teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandıran ChatGPT'nin Google'ın yerini alacağı söyleniyor. Peki ChatGPT'yi diğer chatbotlardan ayıran özellikler nelerdir?

Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, GPT-3.5 dil modeline dayalı bir sohbet robotu olan ChatGPT'yi beta olarak piyasaya sürdü. ChatGPT henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ChatGPT, doğal insan dilini anlayabilen ve etkileyici derecede ayrıntılı, insan benzeri yazılı metinler üretebilen, prototip diyalog tabanlı bir yapay zeka sohbet robotudur. İnsanmış gibi davranan bu sohbet robotu, verdiği cevaplarda derin öğrenme temelli dil modeli GPT-3.5 sayesinde bu kadar nokta atışı cevaplar verebiliyor.

GOOGLE'A ALTERNATİF OLARAK TANIMLADILAR

İlk kullanıcılar, kod yazmanın yolları ve düzen sorunlarını ve optimizasyon sorgularını çözme yolları da dahil olmak üzere karmaşık sorulara açıklamalar, yanıtlar ve çözümler sağlayabilen teknolojiyi Google'a bir alternatif olarak tanımladılar.

CHATGPT NASIL ÇALIŞIYOR?

Yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından eğitilen sistem, sohbet arabirimi aracılığıyla bilgi sağlamak ve soruları yanıtlamak için tasarlandı.

Araştırma kuruluşu geçen hafta yaptığı açıklamada, "Diyalog biçimi, ChatGPT'nin takip sorularını yanıtlamasına, hatalarını kabul etmesine, yanlış öncüllere itiraz etmesine ve uygunsuz istekleri reddetmesine olanak tanıyor" dedi.

CHATGPT ÖZELLİKLERİ

Soru-cevap

Metin yazma (temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)

Matematik denklemleri çözme

Hata ayıklama ve düzeltme (örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)

Diller arası çeviri

Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme

Tavsiyelerde bulunma

Sınıflandırma

Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)

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12/12/2022 12:23