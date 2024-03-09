Ömer Meraklı, Baf Şehitlerini Andı

9 Mart Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, eski Kalavaç muhtarı Ömer Meraklı, Baf Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya üzerinden paylaşan Meraklı, duygusal bir mesaj yayınladı: "Bugün Gazi Baf'ın Direniş Günü. Burası Gazi Baf Şehitliği. Geçmiş yıllarda burayı ziyaret edip, temizlemiş ve her birine ay yıldız koymuştum. Tam altmış yıl önce, bazılarımız vurulduk, düştük ama kalkıp yürüdük. Kimilerimiz ise vurulup, kalkamadı ve şehit düştü. Unutmadık, unutmayacağız. Köylümüz Mehmet Asım da şehit düşmüştü. Hepsi için Allah'tan rahmet diliyorum."

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