Göral Özkan’ın 'Büyük Düşünen Küçük Kız' isimli retrospektif sergisi açıldı

Sanatçı Göral Özkan’ın ‘Büyük Düşünen Küçük Kız’ isimli retrospektif sergisi, 5 Temmuz akşamı Girne’deki Art Rooms Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ARUCAD işbirliğinde Art Rooms Galeri'de yer alan serginin açılışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, ARUCAD Rektörü Asım Vehbi, ARUCAD Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Eser Keçeci, Göral Özkan'ın torunu akademisyen Göral Erinç Yılmaz ve Art Rooms Galeri Direktörü Oya Silbery konuşma yaptı.

Doç. Dr. Eser Keçeci tarafından Özkan'ın ailesine, arkadaşlarına hediye ettiği ve miras bıraktığı eserlerin bir araya getirilmesi ile oluşan sergide aynı zamanda ARUCAD'ın katkılarıyla basılan kitabın sunumu da yapıldı. Kitapta, Özkan’ın sosyo-kültürel incelemelerle desteklenen biyografisinin yanı sıra toplumsal ve kültürel bağlamlarda yaşam haritası ve eserleri yer alıyor.

Arkın

ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, konuşmasında ARUCAD'ın mezun sergileri ve Kıbrıs'ın sanat tarihine ışık tutan Göral Özkan gibi değerli sanatçıların sergilerinin bir araya gelmesi ile yaşadığı mutluluğu dile getirdi; ARUCAD ile gurur duyduğunu söyledi.

Vehbi

ARUCAD Rektörü Asım Vehbi de ARUCAD'ın aynı dönemde 10 sergiyi izleyiciye sunmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti; ülkenin kültür-sanat hayatına bu gibi etkinliklerle yön vermekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da Göral Özkan'ın öğrencisi olmaktan duyduğu gururu dile getirerek serginin hayata geçirilmesine katkı koyan ARUCAD ve Arkın Group'a teşekkür etti.

Keçeci

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Eser Keçeci de Göral Özkan’ın sanat yaşamı ve yayınlanan biyografi kitabı ile ilgili bilgiler verdi.

Yılmaz

Özkan'ın torunu olan akademisyen Göral Erinç Yılmaz ise sanatçının gençlere iletmek istediği mesajı şu şekilde aktardı: "Genç sanatçılar, her zaman yurt içinde ve yurt dışındaki sanatsal gelişmeleri takip etmeli. Toplumsal olayları gerek toplumun kabul düzeyine, gerekse kendi algılama düzeyine göre değerlendirmelidir. Her sanatçının kendine özgü bir dünya görüşü ve ifade şekli vardır. Bunu kavradıktan sonra kendi özgün tekniklerini ve ifade biçimlerini bularak topluma, kültüre dair kendi algılarını yansıtmak için çalışmalıdır".

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08/07/2022 13:08