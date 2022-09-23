Goran Pandev veda etti

Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Goran Pandev, 39 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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23/09/2022

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Goran Pandev veda etti

Goran Pandev, emekliliğe ayrıldı. Kuzey Makedonyalı futbolcu 39 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.

Pandev sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Geriye baktığımda yaşananlar bana gerçek gelmiyor! İnanılmaz bir mücadeleydi. Bana öğrettikleri için tüm teknik direktörlerime, destekleri için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kuzey Makedonyalı futbolcu, 2015 yılında Galatasaray forması da giymişti.

Pandev, futbol kariyerinde 644 maça çıkıp 139 gol attı, 75 de asist yaptı.

23/09/2022 09:41
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TAGS: Goran Pandev
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