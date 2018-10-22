Gorbaçov'dan Trump'ın zekasına gönderme

Rus basınına konuşan Gorbaçov, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu önerisinin SSCB ve ABD liderlerinin nükleer silahsızlanmaya ulaşmak için harcanmış olan tüm çabaları boşa çıkaracağından emin olduğunu ve bu kararı ‘çok tuhaf’ bulduğunu belirtti.

“ÜSTÜN ZEKA ÜRÜNÜ DEĞİL”

“Silahsızlanma konusunda yapılmış olan eski anlaşmalar kesinlikle feshedilmemeli. Bu anlaşmalardan vazgeçmenin halk arasında söylendiği gibi ‘üstün zeka ürünü olmadığını’ anlamak o kadar zor mu?” diyen Gorbaçov, Trump’ın zeka seviyesine göndermede bulundu.

“BU HASTALIKTAN VAZGEÇMEK GEREKİYOR”

Sputnik’te yer alan habere göre, 8 Aralık 1987’de Washington’da anlaşmayı imzalamış olan Gorbaçov, eskiden varılan anlaşmaların korunması gerektiğini, zira bu anlaşmalarda kontrol öngörüldüğüne ve buna değer verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Washington’dakiler bunun nelere yol açacağını gerçekten de anlamıyor mu?” sorusunu sordu ve şöyle devam etti:

“Onlar ne yapılması gerektiğini bilmiyorsa, ben ipucu verebilirim. ‘Nükleer silahsızlanma konusunda imzalanmış sözleşme ve anlaşmaları yerine getirmemeye yönelik çaba’ adlı hastalıktan vazgeçmek gerekiyor”

Gorbaçov, ‘Washington’un bu yöndeki politikaları altüst etme çabasına destek verilmemesi gerektiğini ve bunu sadece Rusya’nın değil, nükleer silahsız dünyanın değerini bilen herkesin açıklaması gerektiğini’ vurguladı.

ESKİ LİDERDEN PUTİN’E ÖVGÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de imzalanan anlaşmaların uygulanması çağrısı yaptığına ve Rus liderin yaptığı konuşmanın çok öğretici olduğuna dikkat çeken Gorbaçov, ‘Nükleer silahsızlanmaya ve nükleer silahların azaltılmasına yönelik tüm anlaşmaların, Dünya’daki yaşamın muhafaza edilmesi adına korunması gerektiğinin’ bir kez daha altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump Rusya’nın anlaşmayı yerine getirmediğini gerekçe göstererek Washington’u Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekme niyetinde olduğunu “Anlaşmadan çıkacağız, ardından silahları geliştireceğiz” sözleriyle açıklamıştı.

8 Aralık 1987’de Washington’da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve ABD’nin dönem Başkanı Ronald Reagan’ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti. Anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.