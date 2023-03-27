“Gördüm Duydum Biliyorum” belgeseli yayınlanıyor

Connection Cyprus tarafından KKTC'de uyuşturucu nitelikli ilaçların kötüye kullanımına dikkat çekmek için hazırlanan “Gördüm Duydum Biliyorum” belgeselinin gala gösterimi ve konunun ele alınacağı seminer yarın yayınlanıyor.

Connection Cyprus tarafından yapılan açıklamada, gösterim ve seminerin yarın saat 17.30’da Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Faik Uzuner’in yönetmeni olduğu kısa belgeselin gösteriminin ardından gerçekleştirilecek seminerde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Kuzey Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü, Araştırmacı Gazeteci Yazar Hasan Karaokçu ve Eczacı Halit Kavçın konuşmacı olarak katılacak.

Yeşil reçete kapsamında uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçların gençler arasında sık kullanımına dikkat çekmek için yapılan kısa belgeselde ilaçların tedarik sürecinde gümrük, ecza depoları ve eczanelere uzanan ağ konu ediliyor.

Kullanıcı gençler ve konunun uzmanları ile yapılan röportajlarda, reçeteli ilaçlara denetimsizlik sebebiyle kolay ulaşılabilir olmasının yarattığı tehlikeler üzerinde duruluyor.

Reçeteli ilaçların gençler tarafından kötüye kullanımının önüne geçmek ve makamları bu konuda yasal kararlar almaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan kısa belgeselin konu edildiği seminerde ilgili kurum temsilcileri soruları cevaplayacak.

Yeni nesil medya kanalı olarak 2020 yılında kurulan Connection Cyprus, bugüne kadar Kıbrıs’ı konu edinen kısa belgesellere imza attı. Medya kanalının amacının, alternatif konuları ele alarak görünür olmasını sağlamak olduğu kaydedildi.

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27/03/2023 09:26