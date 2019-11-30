“Gören Eller, Duyan Gözler Projesi” Hayata Geçirildi

Engelliler Dayanışma Derneği ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı “Gören eller, duyan gözler” isimli çalışmanın eğitimlerine başladığını bildirdi.

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30/11/2019
HK

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“Gören Eller, Duyan Gözler Projesi” Hayata Geçirildi

Engelliler Dayanışma Derneği ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı “Gören eller, duyan gözler” isimli çalışmanın eğitimlerine başladığını bildirdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, görme engellilere işaret dili, işitme engellilere de “Braille” alfabeyi öğretmenin hedeflendiği “Gören eller, duyan gözler” eğitimleri kapsamında her iki engelli grubunun başlangıç düzeyinde bile olsa kendi arasında diyalog kurabilecek konuma ulaşması hedefleniyor.

30/11/2019 14:33
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TAGS: Engelliler Dayanışma Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Gören eller, duyan gözler, haber, kıbrıs
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