Görenler hayran kaldı!

Demet Özdemir sosyal medyada oldukça ilgi gören paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak makyajsız ve doğal hallerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğrafları ile hayran bıraktı.

Oyuncu ve dansçı Demet Özdemir geçtiğimiz yıl oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmuştu. Son dönemde herhangi bir projede rol almayan, dijitalde oynadığı Dünya'yla Benim Aramda dizisi ile dijitalde ses getiren Demet Özdemir, Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

EN DOĞAL HALİYLE DEMET ÖZDEMİR

Ünlü oyuncu son olarak makyajsız ve ev halinde çekilmiş pozlarını paylaştı. Selfie fotoğraf çekilen Demet Özdemir ev halinde, toka ile tutturduğu uzun saçları ve makyajsız-doğal görüntüsü ile kendisine adeta hayran bıraktı.

İşte Demet Özdemir'in beğeni toplayan paylaşımları:

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08/01/2023 23:17