İngiltere'de görev başındaki kadın polise taciz

Bir grup erkek, görevdeki güzel bir kadın polis memurunu taciz ettikleri anları kameraya aldıktan sonra sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, polis memurunu taciz eden ve bağırarak uygunsuz yorumlarda bulunan beş adamı gösteriyor. TikTok'ta paylaşılan görüntüler, 2.8 milyondan fazla defa izlendi.

"KESİNLİKLE YANLIŞ ALANADA"

Polislerle yaşanan karşılaşmalarla ilgili görüntüleri düzenli olarak paylaşan sosyal medya kullancısı blackmagictvv tarafından paylaşılan görüntüler için, "Kesinlikle yanlış alanda" notu düşüldü. Görüntülerin nerede çekildiği ya da polis memurunun kimliği bilinmiyor.

Görüntülerde, adamlardan birinin "Lanet olsun, bu kadın epey güzel" ve "Bu kadın güzel, polis değil manken olmalı" gibi lafları duyuluyor. Görüntüleri izleyen yaklaşık 3 milyon kişinin neredeyse tamamı tarafından eleştirilen video, 3 binden fazla yorum aldı. Bunların büyük çoğunluğu, görevdeki bir polis memurunu taciz eden adamlara ateş püskürdü. Bir kişi, "İşini yapan birini dış görünüşünden ötürü taciz ediyorlar" diye yazdı.

"BU MODEL OLMALI"

Bir diğer kişi de, adamların polis memurunu nesneleştirmek için "bu" kelimesini özellikle kullandığını söyledi:

'Bu güzel'... 'Bu model olmalı'... Neden hepiniz 'bu' diyorsunuz? Sanki o bir nesneymiş gibi?

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, adamların olgunlaşmamış olduğunu ima ederek "Küçük çocuklar ne zaman duracaklarını bilmiyorlar" dedi ve bu yorum 5 bin beğeni aldı.

The Sun gazetesi, paylaşımı yapan TikTok hesabının kapatıldığını yazdı. Kapatmaktan kimin sorumlu olduğu ise belli değil.

HER GÜN ASILIYORLAR

Polis memuru hakkındaki uygunsuz yorumlar, işteki günlük hayatı hakkında paylaşımlarda bulunan bir trafik kontrolörünün yoldan geçenlerin kendisine sürekli asıldığını söylemesinin ardından geldi. Son iki yıldır New South Wales'in Mullumbimby yollarında çalışan Anjelica Langton, kendisine iltifat edilmeden geçen bir gününün dahi olmadığını söylüyor. Langton, gurur verici olsa da, kendisine sürekli "bekar olup olmadığının sorulmasının" can sıkıcı olabileceğini de sözlerine eliyor.

YA ISLIK YA DA KORNA

Daily Mail gazetesine konuşan kadın, birlikte çalıştığı herkesin son derece kibar olduğunu ancak yoldan geçenlerin kendisine sürekli laf attıklarını itiraf ediyor. Yanından geçen otomobillerden kendisine korna veya ıslık çalındığını aktaran Langton, onlara yalnızca gülümseyerek ve el sallayarak yanıt verdiğini ifade ediyor.

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18/07/2022 11:22