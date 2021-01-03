Görev başındaki personeli ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Pazar günü mesaisini Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçirdi.

Bakan Pilli, bugün sabah saatlerinde ilk olarak Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’ni ziyaret ederek orada görevli hemşireler ve sağlık çalışanları ile görüş alışverişinde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı, PCR testleri uygulamasını yerinde inceledi ve ayrıca test yaptırmaya gelen vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

Bakan Pilli ayrıca Onkoloji Merkezi’ni de ziyaret ederek, çalışmalarını merkezde yürüten COVID-19 temaslı takip ekibiyle de görüştü. Temaslı takip ekibinin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Pilli, yerel bulaş konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1102 covid-19 ihbar hattı çağrı merkezi personeli ile de kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu habere tepkiniz:



03/01/2021 17:28