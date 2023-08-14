Görev süresi dolan komutanlardan Başbakan Üstel’e veda ziyareti

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14/08/2023

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Görev süresi dolan komutanlardan Başbakan Üstel’e veda ziyareti

Başbakan Ünal Üstel, görev süresini tamamlayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk İle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nu kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, komutanlar, Başbakan Üstel’e veda ziyaretinde bulundu.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, "Sezai Öztürk ve Zorlu Topaloğlu'nun görev süresi boyunca ülkemiz adına sarf ettikleri tüm emekleri için teşekkür eder, yeni görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

14/08/2023 15:27
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TAGS: Ünal Üstel, Barış Kuvvetleri Komutanı, Zorlu Topaloğlu
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