Görev süresi dolan komutanlardan Metin Feyzioğlu'na ziyaret

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, görev süresini tamamlayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile görüştü.

Alınan bilgiye göre, komutanlar, Metin Feyzioğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Metin Feyzioğlu, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 9 aydır pek çok konuda yakın çalışma yaptığımız Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nu 30 Ağustos itibariyle şanlı ordumuza korgeneral rütbesiyle hizmete devam etmek üzere uğurluyoruz. Yolları açık, yeni rütbeleri hayırlı olsun. Nazik veda ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederken, vatan hizmetinde yolumuzun daima bir olduğunu, dolayısıyla özünde bir vedanın söz konusu olamayacağını ifade etmek istiyorum." dedi.