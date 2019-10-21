Görev Süresi Dolan Pehlivan’dan Boşalan Yere Uzunboylu Atandı

Meclis, YÖDAK üyeliğine oy çokluğuyla Prof Dr Hüseyin Uzunboylu’yu seçti. 41 milletvekilinin yer aldığı seçimde 34 kabul, 4 ret, 1 çekimser ve 2 geçersiz oy kullanıldı

Meclis Genel Kurulda, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için seçim yapıldı. Görev süresi dolan Prof. Dr. Ahmet Pehlivan’dan boşalan üyeliğe Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu seçildi.

Seçimden önce Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, komitenin YÖDAK üyeliğiyle ilgili raporunu okudu.

Raporun okunmasının ardından milletvekilleri Genel Kurul’a getiren sandıkta kapalı oy kullandı.

Uzunboylu ile birlikte Prof. Dr. Serdar Saydam da üyelik başvurusunda bulunmuştu. İki adaydan biri olan Saydam geçtiğimiz Temmuz ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Tek aday olan Uzunboylu ile ilgili oylamada 34 kabul, 4 ret, 1 çekimser, 2 de geçersiz oy kullanıldı. YÖDAK üyeliğine oy çokluğu ile Hüseyin Uzunboylu atandı.

21/10/2019 15:29