Görevde başarı gösteren personel ödüllendirildi

27 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa’da meydana gelen kurşunlama meselesinde, zanlının süratle tespit edilerek yakalanması yönelik çalışmalarda, üstün başarı gösteren personel Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Osman Aytaç tarafından ödüllendirildi.



Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle, söz konusu olayda görev alan personele Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Aytaç tarafından takdir belgesi verildi.

Tümg Aytaç, personelin özverili çalışmaları sonucu kısa sürede aydınlatılan olayın, Polis Teşkilatı’nın kamuoyu nezdinde güvenilir ve saygınlığının pekişmesi adına önemli olduğuna değinerek, halkın huzur ve güvenliği için aynı azim ve inançla çalışmalara devam edileceğini belirtti.