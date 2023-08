Görevden alınan Öztürkler'den ilk açıklama

Ankara'da resmi ziyarette bulunduğu sırada görevden alınan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztürkler, “En büyük güç, halkın gönlündeki gerçek makamda yer almaktır. Görev sürem boyunca, insanımızın hassasiyet gösterdiği konulara öncelik verdim. Bireysel kazanımlarla değil, toplumsal kazanımlarla ülkemizin ileriye gitmesi adına çalıştım ve bu yönde ortaya irademi koydum.” ifadelerini kullandı.

Ziya Öztürkler'ün açıklaması şöyle:

“İnsan önce vatanını, halkını sevmeli, devletine sahip çıkmalı, dürüstlükten ve doğru yoldan ayrılmamalı” derdi babam. Her aldığım görevde, yaptığım çalışmada, prensiplerimden ödün vermedim, babama ve halkımıza verdiğim sözden asla ayrılmadım.



Halkımız, bizleri makamlar için değil, hizmet etmek üzere emaneten verdiği temsil hakkını kullanmak ile görevlendirir. En büyük güç, halkın gönlündeki gerçek makamda yer almaktır. Görev sürem boyunca, insanımızın hassasiyet gösterdiği konulara öncelik verdim. Bireysel kazanımlarla değil, toplumsal kazanımlarla ülkemizin ileriye gitmesi adına çalıştım ve bu yönde ortaya irademi koydum.



Yıllardır geçirilemeyen yasalar, halkımızın da ciddi hassasiyet gösterdiği ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına çok önemli projelerin hayat bulması için çok çalıştığımızı gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. İnsan konuştuğu kadar değil, ürettiği kadar, eserleri kadar vardır.



Bugün, görevimizi devrederken; insanımızın ve ülkemizin kazanacağı e-vize otomasyon sistemini her şeyiyle tamamlamış olmanın, 1 yıl 2 ay gibi sürede Kırsal Kesim arsaları altyapılarında rekor bir hizmete ulaşmanın, ilk kez gençlerimizin konut sahibi olabilmesi için fon ayrılmasını sağlamanın, dijitalleşme çalışmalarını başlatmış olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyorum.



Özellikle Ülke güvenliği ve kamu huzuru konusunda halkımız adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığımız son ziyarette, küresel bir sorun olan ve ülkemizi de etkileyen düzensiz göçle mücadele konusu ve ülke güvenliği hususlarında ciddi girişimlerimiz oldu. “Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi’nin kurulması, ülke güvenliğinin ve kamu huzurunun sağlanması adına devletin devamlılığı esası göz önünde bulundurularak, başlattığımız çalışmaların, belirlenen tarihlerde tamamlanmasını temenni ediyorum.



Görev süremiz boyunca, insanımıza hizmet götürmek adına attığım her adımda ortak akılla hareket etmeye gayret ettim. Toplumsal fayda temelinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarda Sivil toplum örgütlerimiz, sendikalarımız ve muhalefet ile de ortak zemini yakalamaya özen gösterdiğimi söylemek isterim.



İçişleri Bakanlığımız boyunca, her zaman önemli projelerde sınırsız desteğini gördüğümüz Anavatan’ımız başta olmak üzere, ülkemize, halkımıza hizmet adına her zaman yanımızda olan, emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.

12/08/2023 11:33