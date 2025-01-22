Görevden Alma ve Atama Kararları Açıklandı
YAYIN TARİHİ:
22/01/2025
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bazı kamu görevlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamalara göre, görevden alma ve atama kararları şu şekilde gerçekleşti:
Görevden Alma Kararları:
- Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Ozan Özüyanık, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.
- Tarım Dairesi Müdürü görevini yürüten Ercan Akerzurumlu, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.
- İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdürü görevinde bulunan Ergin Erçoğan, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.
- İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü olarak görev yapan Serdar Kırcıoğlu, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.
- İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürü görevini yürüten Erhan Akar, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.
Atama Kararları:
- Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına, 23 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Ercan Akerzurumlu atandı.
- İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdürlüğüne, 23 Ocak 2025 itibarıyla Erkan Baştaş atandı.
- İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğüne, 23 Ocak 2025 itibarıyla Ercan Beşerler atandı.
- İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi Müdürlüğüne, 23 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Serdar Kırcıoğlu atandı.
YAYIN TARİHİ: