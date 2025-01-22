Görevden Alma ve Atama Kararları Açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bazı kamu görevlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamalara göre, görevden alma ve atama kararları şu şekilde gerçekleşti:

Görevden Alma Kararları:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Ozan Özüyanık, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı. Tarım Dairesi Müdürü görevini yürüten Ercan Akerzurumlu, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı. İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdürü görevinde bulunan Ergin Erçoğan, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı. İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü olarak görev yapan Serdar Kırcıoğlu, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürü görevini yürüten Erhan Akar, 23 Ocak 2025 itibarıyla görevden alındı.

Atama Kararları: