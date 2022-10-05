Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

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05/10/2022

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Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Görevden alma ve atama kararnameleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın görevden alındı yerine ise Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil atandı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Baturay görevden alındı yerine Gözde Muhtaroğlu atandı.

Cumhuriyet Meclisi Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada görevden alındı yerine Narin Yalıner Ataöz atandı.

05/10/2022 19:15
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TAGS: Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
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