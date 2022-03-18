Görevden alma ve atamalar açıklandı

Bakanlar Kurulu kararıyla Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığ’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre,

KKTC İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevine Niyazi Öztürk atandı.

Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Fuat Tek görevden alındı yerine Mustafa Şenol Sütçü getirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığr, Posta Dairesi Müdürü Hasan ŞENTÜRK görevden alındı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bakanlık Müdürü görevini yürüten Mete Topçu görevinden alınarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığr, Posta Dairesi Müdürü olarak atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bakanlık Müdürü görevine ise Osman Bora Çağkan getirildi.

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18/03/2022 08:55