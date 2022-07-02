Görevden alma ve atamalar açıklandı

Üçlü kararname ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı bazı dairelerde üst kademe yöneticiliklerinde değişikliğe gidildi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü Ali Yenen görevden alınırken, yerine Sevil Yönlüer atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürlüğüne Sezgi Çobanoğlu Ballı atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de görevden alınarak yerine Hakan Özsaygın atandı.

Görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli olacak.

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02/07/2022 13:13