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Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Görevden alma ve atamalar...

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03/07/2019

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Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan görevinden alındı. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket bu görevden alınarak bakanlık müsteşarlığına atandı.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Neşe Ertok, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Evrim Hınçal görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına Erçin Tekakpınar atandı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu görevinden alındı, yerine Mustafa Kemal Serçelik atandı.

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TAGS: görevden alma, atama, haber, kıbrıs
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