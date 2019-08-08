Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nda görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Görevden alınanlar ve atananlar şöyle:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü olarak görev yapan Şehbal Hamzaoğulları bugün itibari ile görevinden alındı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü mevkiine Kerim Akpolat atandı.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Elif Pekri bugün itibari ile görevinden alındı.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Halis Üresin atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan İlkşen Varoğlu bugün itibari ile görevinden alındı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü mevkiine Hakkı Başarı atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü mevkiine ise Gülşen Hoca atandı.