Görevden alma ve atamalar sürüyor!

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23/04/2021

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Görevden alma ve atamalar sürüyor!

Bakanlar Kurulu tarafından Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine atama yapıldı.

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Dilaver Bilgen görevden alındı yerine Mehmet Özkardaş atandı.

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeleri Gökhan Gazioğlu, Cenk Özyalçın ve Süleyman Canatan da görevden alındı.

Yönetim Kurulu üyeliğine Servet Karabacak, Gökhan Gazioğlu, Lütfi Lütfioğlu atandı.

Söz konusu karar şöyle:

 

23/04/2021 17:55
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TAGS: Görevden alma ve atamalar sürüyor!, haberkibris,
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