Görevden alma ve atamalar tam gaz!

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 16 Temmuz Salı günü geçerli olacak görevden alınma ve atamalar şöyle:

Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. İsmet ESENYEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı mevkiine Sn. Mustafa ERİŞMEN 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, İstatistik Kurumu Başkanı mevkiine Sn. Türel ÖKSÜZOĞLU 15.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Sn. Türker YÜKSEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Sn. İpek TÜCCAROĞLU 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Emirali ÇOBANOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Sn. Osman ERÇAL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı mevkiine Sn. Salih KASAP 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlık, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sn. Ersin ŞAHDUR 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Ahmet MANAVOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlık Özel Kalem Müdürü Sn. Anıl KAYA 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık, Orman Dairesi Müdürü Sn. Ercan POYRAZ 15.07.2019 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık, Orman Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Cemil KARZAOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık, Serbest Liman ve Bölge Müdürü Sn. Mustafa Kemal ERGÜVEN 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık, Serbest Liman ve Bölge Müdürü mevkiine Sn. Hasan CURCİOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.