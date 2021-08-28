Görevimiz Tehlike 7 çekimleri sırasında Tom Cruise’un otomobili çalındı

Görevimiz Tehlike 7 filminin setinden daha önce kaza geçiren Tom Cruise’un bu kez otomobili çalındı.

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28/08/2021

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Görevimiz Tehlike 7 çekimleri sırasında Tom Cruise’un otomobili çalındı

Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri yaşanan aksiliklere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Tom Cruise’un bu kez otomobili çalındı.

Cruise’un konakladığı otelin dışında park halindeyken çalınan otomobilin 100 bin sterlin (1 milyon 153 bin TL) değerinde olduğu iddia edildi.

Öte yandan, arabanın içerisinde yine Cruise’a ait binlerce sterlinlik eşya olduğu öne sürüldü. Bunların içerisinde elektronik eşyaların da olduğu bildirildi.

28/08/2021 09:14
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TAGS: Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7
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