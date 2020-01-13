Görevliler nasıl göz yumdu…

Haber Kıbrıs-Özel

Dünya ülkelerinde toplum mirası olarak kabul edilen tarihi eserlere ülkemizde gereken değer verilmiyor.

Ülkemizin gözde tarihi eserlerinden biri olan Salamis Harabeleri’nde geçtiğimiz gün çekilen bir fotoğrafa sosyal medyada yoğun tepki oluştu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaştırılan fotoğrafta Mağusa’da bulunan Salamis Harabeleri’ne kiralık bir aracın girdiği görülüyor.

Öte yandan birçok vatandaş kiralık aracın girilmesi yasak olan o bölüme nasıl girildiğini sorguladı. Bazı vatandaşlar Salamis Harabeleri’ndeki görevlilerin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek “Sizin göreviniz bilet kesmek değil, hepimizin olan harabeleri korumaktır” dedi.

13/01/2020 17:53