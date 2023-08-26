Görgü tanıkları Sabancı çiftinin geçirdiği kazayı anlattı

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunan adaları turu sırasında tekne kazası geçirip hastaneye kaldırılmıştı.

Gazete Oksijen’in aktardığı haberde Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın yaşadığı kazayı yakınları ve kazadan sonra ilk müdahaleyi yapan görgü tanıkları anlattı. Buna göre kaza şöyle meydana geldi:

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

“Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası kıyısına doğru yol alıyorlardı. Bir restoranda rezervasyonları vardı. Yanlarında kaptanları da bulunuyordu ama botu Ali Sabancı kullanıyordu. Çocuklar ve kaptan botun arkasında oturuyordu. Kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu. Önce çocukları denize attı sonra kendi atladı. Saniyeler sonra bot kayalıklara çarpıp ters döndü.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı botun altında, suyun içinde kalmışlardı. Çocuklar annelerini, kaptan ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttı. Kaptan yaralı olan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı’nın kendilerinde olmadığını gördü. Hemen nabızlarını kontrol etti, hayatta olduklarını anladı.

Botun kayalara çarpmasıyla çıkan çatırtı gecelemek için koya demirleyen teknelerden duyuldu. Aralarında ABC Holding'in sahibi Adanalı iş insanı Mehmet Başer’in de teknesi olmak üzere 4 veya 5 teknenin botları kazazedelere yardımcı olmak için olay yerine geldi. Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden yardım istendi. Çift denizden çıkartılarak, hızlı bir tekneyle Leros Adasına götürüldü.

Leros'ta Ali Sabancı’ya altı saat süren bir operasyon yapıldı, hasar gören dalağı alındı. Çarpmanın etkisiyle açılan bazı damarlarına müdahale edildi. Vuslat Doğan Sabancı’ya da gerekli olan acil müdahale yapıldı. Ali Sabancı Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ne getirildiğinde aort damarında yırtılma olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alındı. Gereken müdahale yapılarak hayati tehlikenin önüne geçildi.

Ali Sabancı akşam saatlerinde batındaki bir iç kanama nedeniyle tekrar ameliyat edilecek. Vuslat Doğan Sabancı’nın yüzünde kırıklar var. Onun da bu akşam plastik cerrahlar tarafından ameliyata alınması bekleniyor.”