Gorillerde koronavirüse rastlandı

ABD'de bir hayvanat bahçesinde yaşayan iki gorilin Covid-19 testi pozitif çıktı. Hayvanların semptom göstermesi üzerine teste tabi tutuldukları açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eylaletinde bir hayvanat bahçesinde bulunan gorillerde corona virüse rastlandı.



Gorillerden ikisinin 6 Ocak'ta öksürmeye başlamasından sonra, alınan örnekler California Hayvan Sağlığı Laboratuvarına gönderildi.

Yapılan testler gorillerin corona virüse yakalandığını ortaya koydu.

Bunun üzerine diğer gorillere de testler yapıldı ve goril ailesinin diğer üyelerinde de virüs tespit edildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri gorillerin hafif semptomlar yaşadıklarını belirtti.

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12/01/2021 10:03