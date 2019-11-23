Görkemli açılış…

Kuzey Kıbrıs’a yapılan yatırımlar her geçen gün artıyor. Ülkemizin önde gelen kuruluşlarından biri olan Serena Group yeni bir yatırım ile Girne halkını bir araya getirdi.

Bugün öğlen saatlerinde gerçekleşen açılışa büyük ilgi vardı… Kıbrıs’ın tanınmış iş insanlarının yanı sıra vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği açılış birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Açılış konuşmasını yapan Tahir Topal böyle bir yatırım gerçekleştirdikleri için mutluluğunu açılışa gelen davetliler ile paylaştı.

Dört yapraklı yonca olarak adlandırılan büyük yatırımın açılışında Mehmet Cangar da anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlar birbirinden güzel ve ünlü ürünlerle buluşmanın heyecanını yaşayarak mağazalara adeta akın etti.

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23/11/2019 14:56