Görkemli baloda Klasikciler ödüllerine kavuştu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2022 yılı içinde yapılan iki şampiyona, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası ve Near East Bank 2022 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası ödül törenini Mart ayında gerçekleştirmeyi planlamıştı fakat Türkiye’de gerçekleşen, asrın felaketi niteliğindeki deprem sonrası ertelenen balo, geçtiğimiz hafta içerisinde, Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance’ta yapıldı. Dernek yönetimi, sponsor firma yöneticileri ve basının da katıldığı gecede 65 klasik sever hazır bulundu. Sezonun değerlendirilmesinin de yapıldığı keyifli gecede dereceye girenlere kupalarını Türkiye İş Bankası Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Türkiye İş Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Handan Yıldırım, Candan Altay ve Barış Arslan, Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, Near East Bank Özel Bankacılık Müdürü Esra Manyera, Near East Bank Yatırım Bankacılığı Müdürü Mustafa Akpolat, KKTC Telsim Kurumsaldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörlerinden Duyal Köprülü, KTKOD eski başkanları Salih Çeliker ve Cenk Sarper takdim etti.

Ralli şampiyonu Salih-Yonca Çeliker çifti, Slalom şampiyonu Erdoğan Aşık

Klasik otomobil rallilerinin tecrübeli ekibi, Salih-Yonca Çeliker çifti, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın en büyük kupasını almaya hak kazanan ekip oldu. İkinci pilotlarda İsmet Tufan olurken, Co-pilotlarda Pembe Kelebek oldu. Üçüncülük kupası ise pilotlarda Ali Kelebek’in, Co-pilotlarda Ayşe Tufan’ın oldu. Near East Bank 2022 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın en büyüğü ise Erdoğan Aşık olmuştu. İkincilik kupasını Mustafa Beyaz alırken, Ali Köroğlu üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Başkan Gökhan Necipoğlu’ndan dernek lokali müjdesi

Uzun bir süredir Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’ne lokal kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Gökhan Necipoğlu önderliğindeki yönetim kurulu, arazi ve proje aşamalarını geçip son düzlüğe çıktıklarının müjdesini verdi. Lefkoşa’da yapımına başlanan 1,275 metre karelik bina içerisinde dernek lokali, müze ve restaurant olacak. Yıl sonunda kadar ilk etabın tamamlanması hedefinde olduklarını söyleyen Necipoğlu, Lokal, Araba Müzesi ve Antika Eşya Müzesi’nin ilk olarak hizmete açılacağını duyurdu.

2022 Türkiye İş Bankası Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası

Genel Klasman Pilot

1.Salih Çeliker

2.İsmet Tufan

3.Ali Kelebek

Genel Klasman Co-Pilot

1.Yonca Çeliker

2.Pembe Kelebek

3.Ayşe Tufan

E Klasmanı

1.İsmet Tufan

2.Rauf Kutalp

F Klasmanı

1.Tolga Tekin

2.Ali Öztunç

3.Doğcan Kalkanel

G Klasmanı

1.Salih Çeliker

2.Ali Kelebek

3.Jale Kuset

H Klasmanı

1.Hasan Gazi

2.Erol Barçın

3.Mustafa Köprülü

Turing Klasmanı

1.Mustafa Beyaz

Kadınlar Klasmanı

1.Fatoş Arca

2.Jale Kuset

3.Meryem Necipoğlu

Çiftler Klasmanı

1.Salih-Yonca Çeliker

2.Ali-Pembe Kelebek

3.Vehit-Berrin Denizer

Near East Bank 2022 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası

Genel Klasman

1.Erdoğan Aşık

2.Mustafa Beyaz

3.Ali Köroğlu

E Kategorisi

1.Turgut Bürüncük

F Kategorisi

1.Ali Öztunç

2.Ahmet Sakinoğlu

3.Kemal Akeler

G Klasmanı

1.Fatoş Arca

2.İpek Coşkuner

3.Jale Kuset

H Kategorisi

1.Erdoğan Aşık

2.Ali Köroğlu

3.Mustafa Beyaz

Kadınlar Kategorisi

1.Fatoş Arca

2.İpek Coşkuner

3.Jale Kuset

T Kategorisi

1.İsmet Tufan

2.Kemal Akeler

3.Mustafa Köprülü

Bu habere tepkiniz:



12/09/2023 17:26