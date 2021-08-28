Görkemli teklif: 2 milyon dolarlık yüzük

Model Nada Adelle'e sevgilisi Umar Kamani'den görkemli bir evlenme teklifi geldi. Tam 10 bin tane gül, özel orkestra ve 2 milyon dolarlık göz kamaştıran bir nişan yüzüğü sosyal medyada gündem oldu.

Dünyanın en zengin iş insanları arasına giren Mahmud Abdullah Kamani'nin iki oğlundan büyüğü olan Umar Kamani bir süredir sevgilisi olan Faslı model Nada Adelle ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kamani, sevgilisi Nada Adelle'ye Monte Carlo Opera binasında düzenlediği sürpriz bir törenle evlilik teklif etti. Kamani, sevgilisine tam 2 milyon dolar değerinde bir nişan yüzüğü verdi.

Provaları önceden yapılan evlilik teklifi ve nişan töreni sırasında opera binasında 25 kişilik bir orkestra da hazır bulundu.

Nada Adelle, kendisine hazırlanan sürpriz gecesi için, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan 2 bin 500 dolarlık beyaz bir elbise giydi.



Parmağına 2 milyon dolarlık bir elmas yüzük takan Adelle, o gece çekilen bazı videolarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Adelle, "Dünyada en sevdiğim binada en sevdiğim insanla. Gerçekten büyülü" mesajını yazdı.

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28/08/2021 09:39