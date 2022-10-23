Görme Engelli İnsanların Oyun Oynayabilmesini Sağlayan Bir Cihaz Geliştirildi

Paris’te gerçekleşen ParisGamesWeek etkinliğinde Artha France isimli bir teknoloji organizasyonu, görme engelli insanların görüyormuş gibi hareket edebilmesine yarayan, çevrelerindeki şeylerin farkında olmalarını sağlayan bir cihaz geliştirdi.

Daha önce Microsoft’un erişilebilirliğin artması adına engelli insanlar için geliştirdiği klavye, fare ve oyun kumandalarını paylaşmıştık. Fransa’da gerçekleşen ParisGamesWeek etkinliğinde de buna benzer yepyeni bir teknoloji tanıtıldı.

Fransız bir organizasyon tarafından geliştirilen bu teknoloji sayesinde görme engelli insanlar da artık oyun oynayabiliyorlar. Geliştirilen teknoloji şu an için sadece Trackmania oyunu ile uyumlu, ancak gelecekte çok daha güzel işler yapılabilir. Gelin detaylarına beraber göz atalım.

Bu teknoloji sayesinde görme engelli insanlar, Trackmania oynayabildiler.

Artha France isimli teknoloji firması, bir kamera veya ekran gibi bir girdiden gelen bilgileri ciltteki duyulara ileten bir dokunsal geri bildirim kemeri geliştirdiler. Teknolojiyi test etmek için firma, sanal bir ortam kullanmak istedi.

Test için en uygun sanal ortamın ise Trackmania oyunu olduğu kanısına vardılar. Sebebi ise Trackmania’nın basit bir oyun olmasının yanı sıra gerçek dünyadaki birçok zorluğu taklit etmesi. Böylelikle bu sistemi test eden görme engelli insanlar, hızlı tepkiler vererek cihazı kullanmaya daha çabuk alışıyordu.

Görme engelli insanlar, bu teknoloji sayesinde oyun oynamayı bırakın, bir nevi görmeye başlıyorlar.

Trackmania’yı burada bir antrenman gibi düşünebilirsiniz. Görme engelli bir insanın bu teknolojiyi kullanmayı öğrenmesi, bu oyun sayesinde yaklaşık 20 saat kadar sürüyor. Daha sonrasında bu oyunu oynayarak geri bildirim kemerinin hissiyatını kavrayan görme engelli insanlar, bu teknolojiyi gerçek hayatta da etrafındakilerin farkında olmak için kullanabiliyorlar.

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23/10/2022 20:40