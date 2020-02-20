Görmezden gelmek, o problemin olmadığı anlamına gelmez…

Sanırım 20 yıla yakındır güney Kıbrıs’taki sosyoekonomik yapıyı, kültürel, dini ve eğitim çalışmalarını mümkün mertebe okuyarak ve takip ederek anlamaya ve kendimce yorumlamaya çalışıyorum. 6 yıl boyunca da güney Kıbrıs’taki ilk ve ortaokul, lise kitaplarındaki kin ve nefret unsurlarını içeren metin ve makalelere dair çalışma yaptım. (Şimdi bunları yazmamdaki amaç bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlara yönelik bir hatırlatma sadece.)

Neyse, konumuza dönecek olursak bu yazımda değinmek istediğim konu Kıbrıs’ta toplumların kaderinin aslında mevcut siyasi tutumları da etkileyen eğitimden geçtiği gerçeğinden yola çıkma gerekliliğidir. Sakın eğitim unsurunu sadece okulda alınan eğitime indirgeyerek bunu dar çerçevede ele almayın. Eğitim süreğendir ve kalıcı etkilerinin yansımaları mevcut tavırlarımızı ve düşüncelerimizi en derinden etkiler.

Zamanla edindiğimiz bilgi çerçevesinde eğitimi toplumun bütün bir faaliyeti şeklinde dile getirmek mümkün olduğu gibi, aynı zamanda, eğitimin bir toplumun topyekün hayatından başka bir şey olmadığını da söylemek yanlış sayılmaz. Daha doğrusu eğitim, toplumu aksettirir; toplum da eğitimde ifadesini bulur. Bu etkileşim göz önüne alındığında, eğitim ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiler, eğitime toplumun damgasının basılmasına sebep olduğu gibi, toplum da eğitimin sunduğu kimliği kazanır.

Sosyal bir varlık olma sürecinde insanlar, içinde yaşadığı sosyal ortamlarla birlikte şekillenir. Aile, okul ve iş çevresi söz edilen bu ortamların başında gelir. İnsan bu ortamların ufku ve gereksinimleriyle kuşatılmıştır. Bu nedenle insanın gereksinim ve istekleri büyük ölçüde toplumun gereksinim ve istekleridir. Kendine özgü değer ve alışkanlıklara sahip olan bu toplumsal ortamlar bireylerde kendi yapılarına uygun beklentiler üretir…

Konuyla ilintili örnek verecek olursak daha dün akşam Londra’nın merkezindeki en prestijli üniversitelerinden olan King’s College’de Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın konuşma yapmasının engellenmesine yönelik Londra’da öğrenim gören Rum üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu engelleme girişimi ve anlamsızca atılan ve konuyla alakası olmayan absürt sloganlar ve daha hatıralarımızda mevcut olan Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a yönelik 2014’de Limasol’daki konferans’ta yapılan saldırılara değinebiliriz.

Bunlar sadece birkaç örnek, dahasını da sayabiliriz ki görevde olduğum yıllar içerisinde Kıbrıslı Türklerin sesinin bir nebze duyurulması ve Ferdi Sabit Soyer’in de söylemindeki gibi CASPER ( Sevimli hayalet) olmadığımızı birilerine anlatmamız için yurt dışındaki girişim ve çalışmalarımızın engellenmesi için yapılanları ve karşılaştığımız psikolojik saldırılara değinmiyorum bile. Tüm bunların temeli yukarıda da bahsettiğim gibi eğitimin ta kendisidir.

Kıbrıslı Türkler arasında benzer unsurların bu kadar yoğun ve hissedilir şekilde gündemde olmamasının en akılcıl anlatım şekili ise hem okullarımızda, hem aile içerisinde hem sosyal çevremizde din, dil, ırk, renk üzerinden kin ve nefret unsurlarının yoğun bir şekilde empoze edilen eğtim şekilleri olmaması, sosyal düşünce yapısına ve insancıl unsurların daha rafine olmasını ifade edebiliriz.

En çok arkasına saklanılan ve tüm ırkçı ve nefret içerikli unsur ve faaliyetlerin masumlaştırılmasına yönelik kullanılan söylem pek de masum değil ; ‘‘ Irkçılık her iki tarafta da var; sadece onlarda değil bizim taraftaki de hasta ırkçı’’ İki toplum arasındaki eylem ve faaliyetlerde bizim taraftan herhangi bir rum siyasi ve veya sivil toplum örgütü temsilcisine yönelik linç girişimli herhangi bir saldırı oldu mu?

Gerçeklerden kaçmadan, ütopik yaklaşımlarla mitomaniye varacak hayal dünyasından uzak, akılcıl analizler ile doğruya ulaşabiliriz. Güney Kıbrıs’ta üniversite ve STÖ’lerin yapmış olduğu ve bizim Kıbrıs Türk kamuoyuna yansımayan bir çok kamuoyu araştırması sonucunda elde edilen bilgiler üzülerek söyleyebilirim ki Kıbrıslı Türklere yönelik pek de olumlu değil. Muğallak ve farazi söylemlerden öte beni en çok korkutan toplumsal verilerin kağıda yansımış halidir.

Hem sağın hem de solun işimize geldiği gibi yani ideolojimize uygun olanları yanlış olsa da alkışlayan ve uygun olmayanların doğru olsa da tu kaka denilen tutumları bizleri sadece kaosa sürükler.

Kısaca çocukluğumuzda da söylediğimiz gibi SAĞ, SOL PENALTI GOL durumuna gelmemek için subjektif düşünceden uzak objektif bakış açısıyla yaşananları etüd etmeyi içselleştirerek değerlendirmeler yapmak bizleri bir adım daha öteye taşıyacaktır. Sele kapılmış bir odundan öte bir özne olmak olmalı tüm gayretimiz.

NOT: Evet ırkçılık bir hastalıktır ve tedavisi de zordur.

20/02/2020 13:13