Görmezler Derneği duyarlılık çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yaparak, beyaz baston kullanan görme engellilere yaya geçişlerinde ve yollarda engelsiz bir ortam sağlanması için duyarlılık gösterilmesini istedi.

Açıklamada, haftanın amacının görme engellilerin bağımsız hareket edebilmesi için gerekli altyapı ve sinyalizasyonların oluşturulmasına dikkat çekmek olduğu belirtildi. Bu kapsamda belediyeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile diğer ilgili birimlerin iş birliği yaparak şehir içi ve şehirler arası trafik düzenlemelerinin görme engellilere uygun hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca hafta boyunca, görme engellilerin eğitim, istihdam ve sosyal hayattaki diğer sorunlarının da gündeme getirileceği ifade edildi.