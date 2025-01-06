Görmezler Derneği duyarlılık çağrısı yaptı

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06/01/2025

Görmezler Derneği duyarlılık çağrısı yaptı

 Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yaparak, beyaz baston kullanan görme engellilere yaya geçişlerinde ve yollarda engelsiz bir ortam sağlanması için duyarlılık gösterilmesini istedi.

Açıklamada, haftanın amacının görme engellilerin bağımsız hareket edebilmesi için gerekli altyapı ve sinyalizasyonların oluşturulmasına dikkat çekmek olduğu belirtildi. Bu kapsamda belediyeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile diğer ilgili birimlerin iş birliği yaparak şehir içi ve şehirler arası trafik düzenlemelerinin görme engellilere uygun hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca hafta boyunca, görme engellilerin eğitim, istihdam ve sosyal hayattaki diğer sorunlarının da gündeme getirileceği ifade edildi.

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TAGS: Görmezler Derneği
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HK KIBRIS

Mücadeleye Liderlik Edenler belgeseli, GAÜ'de gösterilecek

HK KIBRIS

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim, Eğitim ve Siyasal Bilimler Fakülteleri ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğinde, "Liderlere Vefa" başlığıyla bir etkinlik düzenlenecek. GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'nde 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in yönetmenliğini üstlendiği “Mücadeleye Liderlik Edenler” adını taşıyan belgeselin gösterimi de yapılacak. Özdemir, ilk kez gösterimi yapılacak belgesel ile ilgili, “27 dakikalık belgeselimizin adı; 'Mücadeleye Liderlik Edenler'. Belgesel; Cumhuriyet Meclisi Milletvekili Alişan Şan’ın katkılarıyla da hazırlandı. Girne Amerikan Üniversitesi'nde, ilk gösteriminin yapılacağı anlarda, BRT TV'de eş zamanda yayınlanacak. Milli mücadele yıllarında; Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın evlatları ve yakın çalışma arkadaşlarının çok özel anılarının aktarıldığı özel bir belgeseli sunmaktan dolayı mutluluk ve huzur duyuyorum." dedi. Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun merhum liderlerleri, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikallerinin yıl dönümlerinde aziz hatıralarının anılması öncesinde düzenlenen etkinliğin, halka açık olduğu belirtildi.
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