Görneç Köy Muhtarı kalem hediye edecek

Görneç Köy Muhtarı Nevzat Akçagil, yeni yılda akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan kalem hediye edecek.

Nevzat Akçagil konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Her yeni yıl öncesi karınca kararınca ve imkanlarımız çerçevesinde Köylülerime küçük de olsa bir yeni yıl hediyesi vermeye çalıştım. Bu yıl da kısıtlı imkanlara rağmen küçük görünen ama çok fonksiyonlu üniversal işlevliği olan hediyelik kalemlerimiz hazır.

Kalem küçük görünebilir ama!!! Hem akıllı telefonları ve tabletleri kullanmaya yardımcı, Hem de bir telefon tutacağı, Hem de duygu ve düşüncelerinizi beyaz bir kağıda rahatça dökebileceğiniz kullanışlı bir kalemdir.

Ayrıca bizlere güvenen, desteğini esirgemeyen, yardımlaşmayı seven, iyilik dolusu, ismini vermek istemeyen şefkatli abime bizi her zaman yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Şimdiden herkesin yeni yılını kutlar, sağlıklı yarınların olabileceği güzel bir 2022 yılı olmasını temenni ederim”.

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29/12/2021 11:46