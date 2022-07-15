Görneç Köyü Ağıllar Bölgesi'nde yangın!

Yangın sonucu, 90 adet rulo balya tamamen, 3 adet zeytin ağacı ise kısmen yandı.

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15/07/2022

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Görneç Köyü Ağıllar Bölgesi'nde yangın!

Görneç Köyü Ağıllar Bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, 90 adet rulo balya tamamen, 3 adet zeytin ağacı ise kısmen yandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 14.07.2022 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Görneç Köyü Ağıllar Bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, 90 adet rulo balya tamamen, 3 adet zeytin ağacı ise kısmen yanmıştır.Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

15/07/2022 14:26
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TAGS: YANGIN, GÖRNEÇ,
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