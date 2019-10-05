Görneç rahat kazandı: 3-1

K-Pet 1.Ligde 4.hafta karşılaşmasında Görneç konuk ettiği Esentepe'yi 3-1 mağlup etti.

Yer: Görneç Üç Şehitler Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Mehmet Volkan Çelik, Burak Mandıralı, Hakan Ünal

Görneç: Ferhat, Rifat, Hasan, Mehmet, Levent, Mehmet, Besim, İsmet, Hasan, İlyas Esentepe: Onur, Nersin, Kaan, Muhammed, Yakup, Kağan, Uğurcan, Şükrü, Mahmut, Furkan, Eray

Goller: 22' ve 80'İlyas Yılmaz, 45'Mehmet Çavuş (Görneç), 36'(P) Kağan Görneçli (Esentepe)

Görneç, ligin 4.haftasında konuk ettiği komşusu Esentepe'yi 3-1 mağlup etti. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri İlyas Yılmaz(2) ve Mehmet Çavuş kaydederken, Esentepe'nin tek golünü penaltıdan Kağan Görneçli attı.

05/10/2019 20:05