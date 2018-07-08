Görneç yeniden doğuyor

Görneç'te başlatılan proje dikkat çekiyor. DAÜ Mimarlık Fakültesi Görneç'te bulunan kerpiç ve taştan yapılan evleri yeniden restore etmek için kolları sıvadı. İlk olarak kerpiçten bir Kıbrıs evini restore edecek olan ekip Görneç'in turizm merkezi haline gelmesini amaçlıyor

Konuyla ilgili olarak açıklama yapam Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil şöyle konuştu "Birkaç gündür atalarımızın doğup büyüdüğü yukarki Görneç'i tekrar yaşatmak, yerel ve kültürel değerlerimizi korumak için çıktığımız bu yolda inşallah bir aksilik yaşamadan devam ettirmek istiyoruz. Bu bağlamda D.A.Ü Mimarlık fakültesinden bir gurup ekip ve hocalarla bu bölgede bulunan kerpiç ve taştan yapılan evleri gezme ve restorasyon projesi üretmek için girişimler yaptık. İlk önce pilot olacak şekilde hanaylı kerpiç bir kıbrıs evimiz proje kapsanında ele alınacaktır. Olur ya da olmaz. Yapar ya da yapamayız şunun da farkındayız. "Gezen tilki yatan aslandan daha iyidir."