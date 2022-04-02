Görneç'i covid vurdu

AKSA Birinci Lig'de yarın oynanması gereken SFC Dörtyol maçına covid 19 pozitif vaka sayısının arttığı Görneç takımının sahaya çıkamayacağını açıklamasıyla bir ilk yaşandı.

Futbol Federasyonu'nun sezon öncesi aldığı karar uyarınca covid vakaları nedeniyle maç ertelenmeyeceği, sahaya çıkamayan takımın hükmen mağlup ilan edileceği duyurulmuştu.

Ligin son sıradında bulunan Görneç'te 6 futbolcunun covid pozitif olması yanı sıra temaslı ve semptom gösterenler olması nedeniyle Dörtyol maçına çıkılamayacağı açıklandı.

Buna göre SFC Dörtyol 3-0 hükmen galip sayılarak haftayı üç puanla kapatmış oldu.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle,

"3 Nisan 2022 Pazar günü (yarın) saat 15:30’da Dörtyol Adem Nural Stadı’nda oynanacağı duyurulan AKSA 1.Lig SFC Dörtyol SK-Görneç KSK karşılaşması Görneç KSK’nın Covid-19 pozitif vaka sayısının fazlalığı sebebiyle ilgili kulübün karşılaşmaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle oynanmayacaktır. A2 karşılaşması planlandığı gibi oynanacaktır. Bilgilerinize sunarım."

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02/04/2022 13:38