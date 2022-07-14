Görneç'te onlarca bala yandı

ads ads ads
14/07/2022

ads
ads
Görneç'te onlarca bala yandı

Görneç'te ağıllar bölgesinde çıkan yangında onlarca bala yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. 

Görneç muhtarı Nevzat Akçagil sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bugün köyümüzün ağıllar bölgesinde bir ağıla ait yeni bağlanmış 90 civarı tekerlek bala yanmıştır. Yangın şu an sönmüş ve her hangi bir tehlikesi bulunmamakla beraber itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Köyümüze ve değerli üretici kardeşimize geçmiş olsun..."
 

14/07/2022 13:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: görneç, bala
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.