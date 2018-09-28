Görüntüler korkunç: Sayı hızla artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ve kimliği henüz belirlenemeyen 12 yaşlarındaki bir çocuğun şehit edildiğini belirtti.

Yaralı sayısının 2'sinin durumu ağır olmak üzere 75'e ulaştığını aktaran Kudra, yaralılardan 22'sinin çocuk, 4'ünün ilk yardım görevlisi ve 3'ünün gazeteci olduğu bilgisini paylaştı.