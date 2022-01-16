Görüntüler viral oldu!

CNN International'ın haberine göre, ülkenin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, hırsızların aylardır şehir merkezine girerken yavaşlayan yük trenlerini yağmaladığı ortaya çıktı. Savcılıktan açıklama yapılırken, 100'ün üstünde tutuklama yapıldığı bildirildi.

Nakliye şirketleri demiryolu hırsızlığında çarpıcı bir artış gördüklerini söylerken, California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki tren raylarının yanına saçılmış boş kutu yığınlarını gösteren fotoğraflar ve videolar viral oldu. Kutulardan bazılarının UPS, Amazon ve FedEx gibi şirketlere ait olduğu görüldü.

Ülkenin en büyük demiryolu şirketlerinden biri olan Union Pacific, hırsızlıklardaki artışın ardından Los Angeles County'de faaliyet göstermekten kaçınabileceğini söyledi. Konteynerler ve trenler kilitli ama hırsızlar kırıp girebiliyor.

Union Pacific geçen ay Los Angeles Bölge Savcısına yazdığı bir mektupta, Los Angeles (LA) kentinde hırsızlık olaylarında geçen yıla göre yüzde 160 artış görüldüğünü belirtti.

Şirket, Bölge Savcısı George Gascón tarafından yayınlanan ve düşük seviyeli suçların kovuşturulma şeklini değiştiren Aralık 2020 yönergesinin, suç oranındaki artışa katkıda bulunduğunu iddia ediyor.

100'DEN FAZLA TUTUKLAMA

Union Pacific mektubunda, yılın son üç ayında LA polis ve şerif departmanları ile ortaklaşa düzenledikleri operasyonlarda, 'trenleri tahrip eden' suçlulardan 100'den fazla tutuklandığını söyledi.

Ancak, sahip olduğu 52 bin kilometrelik yol üzerinde yargı yetkisine sahip olan ve kendine ait polis departmanı bulunan Union Pacific, güvenlik kaynaklarını genişletmiş ve yerel kolluk kuvvetleriyle daha yakın işbirliği yapmış olsa bile, sorunun ortadan kalkmadığını açıkladı.

Gözaltına alınan şahısların 24 saat içinde serbest bırakıldığı belirtildi. Suç oranlarının, pandemi sırasında artan yoksullukla ilişkili olduğu kaydediliyor.

SAVCIDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bölge Savcısı Özel Danışmanı Alex Bastian, CNN'e yaptığı açıklamada "Ofisimiz, ister limanlarımızda isterse demiryolu raylarında olsun, Los Angeles County'nin genişleyen altyapısında toplu güvenliği sağlamak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmaya kararlı" dedi ve şunları ekledi:

"Union Pacific tarafından ofisimize sunulan hırsızlık suçlamalarıyla ilişkili bazı davalar açıldı, diğerleri ise yetersiz kanıt nedeniyle reddedildi. Suçlama kararlarını kanıtlara dayalı olarak alıyoruz.

Ofisimiz Union Pacific'in endişelerini ciddiye alıyor. Bu konuyu önümüzdeki haftalarda daha fazla gündemde tutacağız."

Amerikan Demiryolları Birliği de suç artışıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Bu habere tepkiniz:



16/01/2022 13:17