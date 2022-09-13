Görüntüleri tepki çekmişti... Masterchef Murat aylar sonra ortaya çıktı!

MasterChef yarışmasında yer alan Murat Özdemir tutarsız davranışları sonrası yarışmadan elenmişti. Daha sonra bir papağa işkence yaptığı görüntülerle gündeme gelen Özdemir, şikayetler üzerine gözaltına alınmış ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu. Şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.

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13/09/2022 11:55